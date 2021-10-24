Президент петровцев Александр Поворознюк готов прибегнуть к радикальным решениям, чтобы встряхнуть команду и вывести ее на победный путь.

"Четыре мяча в Харькове от не самой сильной команды очень больно воспринимать и болельщикам, и тренерскому штабу, и команде, и, конечно, президенту.

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Нет сомнений, что выводы будут жесткими, а для некоторых – сверхжесткими. Едем домой ни с чем, но с пониманием, что изменения неизбежны. Эта игра, видимо, была нужна именно для этого", – говорится в заявлении пресс-службы на клубной странице в социальной сети Facebook.

Президент Ингульца Александр Поворознюк отреагировал на комментарии к посту и отметил: "Я вас услышал, а решение буду принимать я. Лавриненко будет работать, а футболистов готов поменять 80% состава".

Напомним, в 12-м туре УПЛ Ингулец на выезде уступил Металлисту 1925 со счетом 0:4 и с 8-ю пунктами занимает одиннадцатую строчку турнирной таблицы.

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