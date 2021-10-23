"Что с командой? Мне бы хотелось самому услышать от ребят. Нужно разобраться внутри коллектива, провести работу над ошибками. Нам ничего не остается как больше работать и готовится к следующей игре.

Шедевр Батюшина, феерия Крыськива и голевое достижение харьковчан в видеообзоре матча Металлист 1925 – Ингулец – 4:0

В первом таймом все шло по плану. Могли к 15-й минуте выигрывать 2:0, но пропущенный мяч в раздевалку психологически надломил нас. Во втором тайме сложно было узнать команду. Каждая ошибка стала для нас роковой.



В предыдущей игре Ворскла пробила четыре раза — забили три. Видимо, уровень игроков Металлиста-1925 очень высок, если каждый момент они реализовуют. А нам нужно больше работать.

Если мы не можем выиграть, значит что-то не так. Мы готовы к любому решению, которое примет президент. Команда не показывает того результата, на который рассчитывали.

Как выбираться из кризиса? Если у нас будет такая возможность, будем готовиться к следующей игре. Впереди еще достаточно игр. Если все ждали от Ингульца борьбы за медали — абсурд. Наше текущее положение отображает реальное положение вещей", – сказал Лавриненко в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в матче 12-го тура Ингулец на выезде крупно уступил Металлисту 1925 (0:4) и продолжил безвыигрышную серию до пяти матчей.

Металлист 1925 разбил Ингулец – харьковчане продолжили победную серию и установили рекорд