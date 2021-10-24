Президент петровців Олександр Поворознюк готовий вдатися до радикальних рішень, аби струсонути команду і вивести її на переможний шлях.

"Чотири м'ячі в Харкові від не найсильнішої команди дуже боляче сприймати і вболівальникам, і тренерському штабу, і команді, і, звичайно, президенту.

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Немає сумнівів, що висновки будуть жорсткими, а для декого – наджорсткими. Їдемо додому ні з чим, але з розумінням, що зміни неминучі. Ця гра, мабуть, була потрібна саме для цього", – йдеться у заяві прес-служби на клубній сторінці у соціальній мережі Facebook.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк відреагував на коментарі до посту і зазначив: "Я вас почув, а рішення буду приймати я. Лавриненко буде працювати, а футболістів готовий поміняти 80% складу".

Нагадаємо, у 12-му турі УПЛ Інгулець на виїзді поступився Металісту 1925 з рахунком 0:4 і з 8-ма пунктами посідає одинадцяту сходинку турнірної таблиці.

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