"Серьезное предложение было только от Сампдории и от Брентфорда. Я без сомнений выбрал правильную команду и сейчас наслаждаюсь тем, что тогда сделал правильный выбор.

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Тогда я не знал, что делать. Вообще не понимал, ехать или не ехать, куда ехать. Тогда это был тяжелый выбор. У меня тогда не было агента, но я прислушался к папе. Мы с ним решили, что поедем в Англию", – рассказал Ярмолюк в программе "Трендец".

Напомним, 20-летний полузащитник перешел в Брентфорд летом 2022-го. В текущем сезоне он сыграл за "пчел" в 29 матчах, без результативных действий. Его контракт с англичанами действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

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