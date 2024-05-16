"Арсенал мог подписать Мудрика за большие деньги, но теперь многие фаны команды думают, мол, хорошо, что не подписали.

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Вполне вероятно, что Михаил улучшит свою игру в новом сезоне. Нужно помнить, что происходит вне поля, что происходит в его стране. Иногда мы забываем о таких вещах и думаем лишь о том, что видим на поле.

Такая же ситуация у Александра Зинченко, который с момента подписания контракта является чрезвычайно важным игроком Арсенала. А теперь все вдруг говорят, что ему надо искать другую команду. Трудно представить, что они переживают из-за войны в Украине. Не удивлюсь, если Мудрик в новом сезоне станет лучшим вингером АПЛ, потому что имеет все качества.

Вероятно, и Зинченко улучшит свою игру. Нужно помнить о ситуации в их стране и как это влияет на человека", – цитирует Клиши Metro.

Напомним, Мудрик в текущем сезоне провел за Челси 41 матч во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Зинченко в 34 поединках отметился 1 мячом и 2 результативными передачами.

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