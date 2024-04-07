"Чем выше по классу соперник, тем больше настраивается и мотивируется на него сборная Украины. В играх с такими наша команда не выглядит мальчиком для битья. А если подопечным Реброва удастся увеличить опыт в товарищеских матчах с Германией, Польшей и Молдовой, которые они будут проводить в июне, то это перед стартом Евро-2024 будет весьма важно.

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Именно в этих играх тренерский штаб может опробовать ту или иную тактику. И даже если наша сборная проиграет в каком-то матче, это не так важно. Ее рейтинг от этого не испортится, а вот польза и почва для размышлений будут. Поэтому есть надежда, что этот самый рейтинг улучшится в официальных матчах европейского первенства.

Думаю, что своеобразной лакмусовой бумажкой возможностей сборной Украины может служить ее последний поединок с Италией. С этой командой мы сыграли достаточно уверенно, и ее игроки нас боялись. В конце матча Украина так загнала итальянцев, что они просто выбивали мяч.

Стоило посмотреть на лицо их наставника Лучано Спаллетти, чтобы понять: человек находился в таком стрессе, что, видимо, сожалела о том, что ушла из Наполи. Если бы Италия тогда проиграла Украине, то, видимо, его портреты начали бы сжигать. Все мы помним, как арбитр не дал пенальти за очевидное нарушение правил в штрафной площадке на Михаиле Мудрике. Однако наши ребята – молодцы, победами в двух поединках плей-офф квалификации над боснийцами и исландцами доказали, что по праву заслужили играть на континентальном первенстве", – сказал Кварцяный в комментарии Sport.ua.

Напомним, "сине-желтые" на Евро-2024 будут выступать в группе Е, где будут соревноваться с Бельгией, Словакией и Румынией. Континентальное действо стартует 14 июня, а свой первый матч Ребров и Ко проведут 17 июня против румын.

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