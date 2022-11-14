Брайан Кристанте сделает операцию на руке, из-за которой пропустит два матча сборной Италии.

Полузащитник Ромы и сборной Италии Брайан Кристанте сделает операцию на левой руке из-за травмы, полученной в матче с Наполи. Об этом информирует Corriere dello Sport.

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Травма была получена 23 октября, но игрок отложил операцию. С тех пор Брайан сыграл за Рому ещё 6 матчей.

Изначально Роберто Манчини планировал вызвать Кристанте на контрольные матчи с Албанией и Австрией, но игрок дал понять, что намерен лечь под нож.

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