В воскресенье в 15-м туре чемпионата Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 15-й тур

Рома – Торино – 1:1

Голы: Матич, 90+4 – Линетти, 55

Нереализованный пенальти: Белотти, 90+1

Монца – Салернитана – 2:0

Голы: Августо, 24, Мота, 35

Удаление: Кандрева, 74 (Салернитана, красная карточка)

Верона – Специя – 1:2

Голы: Верди, 30 – Нзола, 53, 69

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Рома после поражения от Лацио и ничьей с Сассуоло в прошлых турах планировала брать очки с Торино. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва "быки" усилиями Линетти вышли вперед (он выпрыгнул выше других и головой переправил мяч в сетку). Попытки "волков" отыграться сводила на нет отличная оборона гостей. Уже в добавленное время Джиджи выполнил грязный подкат в собственной штрафной и арбитр назначил пенальту в ворота туринцев. Белотти подошел к мячу и попал в левую стойку. Казалось, на этом все, но на четвертой добавленной Матич сумел пробить мимо Милинковича-Савича и спас для Ромы важную ничью.

Монца одолела Соллернитану. Хозяева еще в первом тайме забили два сухих гола, а в середине второй сорокапятых минут получили численное преимущество – Кандрева заработал красную карточку. Счет, однако, остался без изменений.

Продолжает пробивать дно Верона. В этот раз ее обидчиком стала специя Виктора Коваленко. Украинец, к сожалению, не смог поучаствовать в матче из-за травмы, но порадовался за свою команду после победы. Для Вероны это поражение стало десятым подряд.

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