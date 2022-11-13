Рома в добавленное время спаслась от позора с Торино, Монца одолела Салернитану, Верона продолжает пробивать дно
В воскресенье в 15-м туре чемпионата Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Италия, Серия А, 15-й тур
Рома – Торино – 1:1
Голы: Матич, 90+4 – Линетти, 55
Нереализованный пенальти: Белотти, 90+1
Монца – Салернитана – 2:0
Голы: Августо, 24, Мота, 35
Удаление: Кандрева, 74 (Салернитана, красная карточка)
Верона – Специя – 1:2
Голы: Верди, 30 – Нзола, 53, 69
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Рома после поражения от Лацио и ничьей с Сассуоло в прошлых турах планировала брать очки с Торино. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва "быки" усилиями Линетти вышли вперед (он выпрыгнул выше других и головой переправил мяч в сетку). Попытки "волков" отыграться сводила на нет отличная оборона гостей. Уже в добавленное время Джиджи выполнил грязный подкат в собственной штрафной и арбитр назначил пенальту в ворота туринцев. Белотти подошел к мячу и попал в левую стойку. Казалось, на этом все, но на четвертой добавленной Матич сумел пробить мимо Милинковича-Савича и спас для Ромы важную ничью.
Монца одолела Соллернитану. Хозяева еще в первом тайме забили два сухих гола, а в середине второй сорокапятых минут получили численное преимущество – Кандрева заработал красную карточку. Счет, однако, остался без изменений.
Продолжает пробивать дно Верона. В этот раз ее обидчиком стала специя Виктора Коваленко. Украинец, к сожалению, не смог поучаствовать в матче из-за травмы, но порадовался за свою команду после победы. Для Вероны это поражение стало десятым подряд.
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