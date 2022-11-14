Півзахисник Роми відклав операцію, щоб зіграти шість матчів
18:45 - Читать на русском
Браян Крістанте зробить операцію на руці, через яку пропустить два матчі збірної Італії.
Півзахисник Роми та збірної Італії Браян Крістанте зробить операцію на лівій руці через травму, отриману в матчі з Наполі. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
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Травму було отримано 23 жовтня, але гравець відклав операцію. З того часу Браян зіграв за Рому ще 6 матчів.
Спочатку Роберто Манчіні планував викликати Крістанте на контрольні матчі з Албанією та Австрією, але гравець дав зрозуміти, що має намір лягти під ніж.
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