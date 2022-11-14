Браян Крістанте зробить операцію на руці, через яку пропустить два матчі збірної Італії.

Півзахисник Роми та збірної Італії Браян Крістанте зробить операцію на лівій руці через травму, отриману в матчі з Наполі. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

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Травму було отримано 23 жовтня, але гравець відклав операцію. З того часу Браян зіграв за Рому ще 6 матчів.

Спочатку Роберто Манчіні планував викликати Крістанте на контрольні матчі з Албанією та Австрією, але гравець дав зрозуміти, що має намір лягти під ніж.

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