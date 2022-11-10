Рик Карсдорп вальяжно отнёсся к выходу на замену, имел претензии к партнёру по команде и не доработал в эпизоде с пропущенным голом.

После матча с Сассуоло (1:1) Жозе Моуринью отметил, что непрофессиональное отношение одного из игроков привело к потере очков. Он не стал называть имя провинившегося футболиста, но отметил, что настоятельно рекомендовал ему начать искать себе новый клуб уже зимой.

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Позже СМИ определили, что Моуринью говорил о правом защитнике Рике Карсдорпе. Было принято считать, что тренер Ромы взбесился на нидерландца из-за того, каким образом Сассуоло забил гол – атака была произведена из зоны ответственности Рика. Однако Corriere dello Sport утверждает, что дело не только в этом.

Согласно источнику, Карсдорп витал в облаках в тот вечер. Когда он был вызван к тренерской скамье, Моуринью пришлось слишком долго ждать Рика, потому что игрок не спешил подходить к тренеру, чтобы узнавать установку. В итоге тренеру Ромы пришлось давать тактические указания игроку уже во время самой замены.

Также Моуринью не понравилось поведение Карсдорпа после гола Абрахама. После того как игроки команды побежали поздравлять английского форварда со взятие ворот, Рик развернулся и пошел выяснять отношения с Кристанте. Нидерландцу не понравилось, что его партнёр по команде не отреагировал на его вбегание в штрафную и сделал пас на другого игрока.

Действия Рика в моменте с пропущенным голом также не понравились "особенному". Карсдорп упустил форварда Сассуоло Лорьенте, и слишком рано выключился из борьбы. Вместо того чтобы продолжать бороться с соперником, нидерландец остановился и поднял руку вверх, сигнализируя лайнсмену об офсайде, которого не было.

Сообщается, что Моуринью отчитал Карсдорпа перед всей командой, а затем выгнал всех из раздевалки, чтобы провести беседу с правым защитником один на один.

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