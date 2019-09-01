Полузащитник Мальме Кристиансен: Динамо не столь сильное, как в период своего расцвета

Полузащитник Мальме Андерс Кристиансен оценил своего соперника в Лиге Европы – киевское Динамо.

"Мы играли в этом году с Динамо товарищеский матч. Я бы не сказал, что эта команда так же сильна, как это было в период их расцвета. Но, без сомнений, на каждой позиции у них есть качественные футболисты и это сильный соперник.

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До жеребьевки был шанс получить более сильного соперника из первой корзины, чем Динамо. Поэтому я верю в наши шансы пройти дальше. Это будет очень сложная группа, любая команда может обыграть своего соперника", – отметил Андерс изданию Bold.

Отметим, что именно Мальме станет первым соперником Динамо на групповом этапе Лиги Европы. Матч против шведов состоится 19 сентября, начало игры в 19:55.

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