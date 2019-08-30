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Лига Европы, жеребьевка: Динамо узнало соперников в групповом турнире

14:39 467 Читати українською
Лига Европы, жеребьевка: Динамо узнало соперников в групповом турнире
Результаты жеребьевки ЛЕ 2019/20 – кто соперники Динамо

УЕФА провел жеребьевку группового этапа ЛЕ 2019/20. Киевское Динамо попало в группу В.

Сегодня, 30 августа, в Монако состоялась жеребьевка групп Лиги Европы. Киевское Динамо попало в компанию таких команд: Копенгаген, Мальме и Лугано.

Лига Европы 2019/20, онлайн-трансляция и результаты жеребьевки группового турнира

Матч первого тура команда Михайличенко сыграет 19-го сентября. Завершится групповой турнир ЛЕ 12-го декабря. Финал будет принимать польский стадион Гданск 27-го мая 2020 года.

К слову, в прошлом сезоне Динамо вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места и выбыл из турнира от Челси в 1/8 финала.

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Лига Европы жеребьевка Жеребьевка ЛЕ Динамо Киев Динамо Киев Главное
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