Півзахисник Мальме Крістіансен: Динамо не настільки сильне, як в період свого розквіту

Півзахисник Мальме Андерс Крістіансен оцінив свого суперника у Лізі Європи – київське Динамо.

"Ми грали в цьому році з Динамо товариський матч. Я б не сказав, що ця команда так само сильна, як це було в період їхнього розквіту. Але, без сумнівів, на кожній позиції у них є якісні футболісти і це сильний суперник.

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До жеребкування був шанс отримати більш сильного суперника з першого кошика, ніж Динамо. Тому я вірю в наші шанси пройти далі. Це буде дуже складна група, будь-яка команда може обіграти свого суперника", – зазначив Андерс виданню Bold.

Зазначимо, що саме Мальме стане першим суперником Динамо на груповому етапі Ліги Європи. Матч проти шведів відбудеться 19 вересня, початок гри о 19:55.

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