В Бохуме состоялся первый матч плей-офф за право участия в Бундеслиги в сезоне 2024/25.

Плей-офф за участие в Бундеслиге

Бохум – Фортуна – 0:3

Голы: Хофманн, 13 (автогол), Клаус, 64, Энгельхардт, 72

Перед этой встречей в стане Бохума случился скандал – основной вратарь команды Мануэль Риманн высказал много претензий в адрес своих партнёров по команде, и руководство клуба решило его отстранить на решающие матчи плей-офф. Судя по результату, это решение боссов "сине-белых" не оправдалось – 37-летний резервный голкипер Андреас Люте спасти хозяев не сумел.

Клуб Бундеслиги отстранил основного вратаря от решающих матчей – он ругался на предателя Украины

Впрочем, преимущество Фортуны было настолько велико, что уже при счёте 3:0 в пользу гостей Люте совершил несколько серьёзных спасений. С 82-й по 84-ю минуту голкипер Бохума переправил мяч в штангу после удара Клауса, а затем спас свою команду после выстрела Цолиса в ближний угол.

Так предатель Украины Иван Ордец оказался в шаге от вылета во вторую Бундеслигу. Ответный матч между Бохумом и бывшим клубом Андрея Воронина состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 27 мая.