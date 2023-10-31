Базель расстался с главным тренером Хайко Фогелем, который выводил команду в полуфинал Лиги конференций.

Во вторник, 31 октября, Базель на своём официально сайте объявил об увольнении главного тренера Хайко Фогеля. Поражение от Лозанны со счётом 0:3 в чемпионате Швейцарии стало для боссов клуба последней каплей.

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Фогель пришёл в Базель в начале 2023 года в статусе спортивного директора, но с тех пор ему пришлось дважды брать бразды правления в свои руки после увольнения тренеров, Александра Фрая и Тимо Шульца. Под его руководством команда дошла до полуфинала Лиги конференций в прошлом сезоне.

До конца этого сезона исполнять обязанности главного тренера будет Фабио Селестини.

По итогам 11 туров чемпионата Швейцарии Базель опустился на последнее 12-е место в турнирной таблице. За весь октябрь команда не забила ни одного мяча, в связи с чем клубу пришлось отменить голосование за лучший гол месяца.

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