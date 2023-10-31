Базель розпрощався з головним тренером Хайко Фогелем, який виводив команду в півфінал Ліги конференцій.

У вівторок, 31 жовтня, Базель на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Хайко Фогеля. Поразка від Лозанни з рахунком 0:3 у чемпіонаті Швейцарії стала для босів клубу останньою краплею.

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Фогель прийшов у Базель на початку 2023 року в статусі спортивного директора, але відтоді йому довелося двічі брати кермо влади у свої руки після звільнення тренерів, Александра Фрая і Тімо Шульца. Під його керівництвом команда дійшла до півфіналу Ліги конференцій минулого сезону.

До кінця цього сезону виконувати обов'язки головного тренера буде Фабіо Селестіні.

За підсумками 11 турів чемпіонату Швейцарії Базель опустився на останнє 12-те місце в турнірній таблиці. За весь жовтень команда не забила жодного м'яча, через що клубу довелося скасувати голосування за найкращий гол місяця.

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