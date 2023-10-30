Амстердамцы уволили Мориса Стейна неделю назад, но с временным наставником ничего не изменилось – команда просто проиграла еще два матча и осталась на последнем месте турнирной таблицы чемпионата Нидерландов и своей группы ЛЕ.

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Спасать Аякс позвали Джона ван'т Схипа, который подписал контракт до летуа 2025 года. Кроме того, с 1 июля 2024-го он также получит должность технического руководителя (об этом договорились еще до вынужденной смены тренера), сообщает пресс-служба клуба.

Стоит заметить, что Джон ван'т Схип – настоящая легенда Аякса 80-х годов. Он отыграл за амстердамцев почти три сотни матчей, четырежды становился чемпионом Нидерландов, трижды выигрывал национальный кубок и по разу – Кубок УЕФА и Кубок кубков. Тренерская карьера ван'т Схипа не получилась успешной – был ассистентом в Аяксе, возглавлял Зволле, Мельбурн, Гвадалахару и сборную Греции.

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