"Когда мы подписали Джастина из Утрехта, то это был непроверенный игрок без большого количества матчей на самом высоком уровне. Однако мы увидели потенциал. План заключался в том, чтобы он раскрыл его.

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Думаем, что нам это удалось – Джастин выделялся не только в нашей команде, но и во всей лиге. Конечно, нам грустно терять действительно хорошего футболиста, но в то же время мы гордимся тем, что развиваем исполнителей, которых замечают большие клубы.

Не планировалось, что мы продадим Лонвейка после закрытия нашего трансферного окна. Однако у нас была договоренность с ним, что сделка состоится, если будет хорошая возможность. В этом случае Джастин увидел хорошую возможность, которой он очень хотел воспользоваться. Мы же получили чрезвычайное финансовое предложение, поэтому решили немедленно согласиться на трансфер", – цитирует Фредберга официальный сайт Виборга.

Напомним, по данным Transfermarkt, киевляне заплатили за 22-летнего игрока 1 миллион евро, однако ранее СМИ писали о вдвое большей сумме.

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