"Коли ми підписали Джастіна з Утрехта, то це був неперевірений гравець без великої кількості матчів на найвищому рівні. Проте ми побачили потенціал. План полягав у тому, щоб він розкрив його.

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Думаємо, що нам це вдалося – Джастін виділявся не лише у нашій команді, але й в усій лізі. Звичайно, нам сумно втрачати дійсно хорошого футболіста, але водночас ми пишаємося тим, що розвиваємо виконавців, яких помічають великі клуби.

Не планувалося, що ми продамо Лонвейка після закриття нашого трансферного вікна. Проте у нас була домовленість з ним, що угода відбудеться, якщо буде хороша можливість. У цьому випадку Джастін побачив гарну нагоду, якою він дуже хотів скористатися. Ми ж отримали надзвичайну фінансову пропозицію, і тому вирішили негайно погодитися на трансфер", – цитує Фредберга офіційний сайт Віборга.

Нагадаємо, за даними Transfermarkt кияни заплатили за 22-річного гравця 1 мільйон євро, однак раніше ЗМІ писали про вдвічі більшу суму.

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