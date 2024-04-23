"Нам в каждую линию нужны футболисты. Однако, здесь нужно понимать, что приоритет отдается украинским игрокам. Это тоже не так просто. Потому что те футболисты, которые нас интересуют, стоят очень дорого. Зарплаты у них высокие. Здесь много нюансов. Зарубежные футболисты не все хотят ехать – из-за известных обстоятельств. Идет такой процесс поисков.

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Доволен ли я подписанием Ариэльсона? Я его не подписывал. Мы взяли его в аренду на три месяца. Посмотрим, как он себя покажет.

Мы вообще взяли всех футболистов в последний момент. Кроме бразильца, речь идет об арендованных игроках из Шахтера. Мы никого в принципе не покупали. Просто взяли в аренду. И сейчас смотрим, подходят или не подходят они нам. Булеза нам подошел, но, к сожалению, он травмировался. Процесс поиска идет дальше, увидим, как все сложится.

Эдуард Козик? Ну, пока что он у нас. Мы смотрим не только за ним, но и за всеми остальными. Такой процесс, что тут поделаешь. Нужно до конца всех пересмотреть, и уже тогда принимать решение.

За кем в Карпатах окончательное решение о подписании потенциальных новичков? За главным тренером", – сказал Маркевич в комментарии в комментарии UA-Football.

Напомним, сейчас Карпаты в турнирной таблице Чемпионской группы идут первыми, опережая Ингулец на 5 очков.

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