Нападающий Шахтёра Богдан Вьюнник признал, что не поехал на сбор с Шахтёром, но опровергнул информацию о причинах желания сменить клуб.

Вьюнник прокомментировал информацию, что в связи с переживаниями из-за войны он хочет расторгнуть контракт с донецким клубом.

Трансферный бюджет Шахтера – источник озвучил зимний лимит "горняков" на новичков

"Это правда, что я не на сборах. Потому что мне сначала сказали не приезжать на сборы и искать новую команду. С моим отцом связывались представители команд УПЛ и европейские команды.

Мы приняли решение, что хотим в Лехию. Начались переговоры между клубами. Уже месяц я жду в Швейцарии, в своей семье. И сейчас публикуют такую чепуху... Всё, что написано в отношении войны – это полный абсурд", – цитирует Вьюнника Tribuna.com.

Динамо и Шахтер признали критически важными объектами – какие клубы УПЛ имеют бронь от мобилизации