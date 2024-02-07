У Шахтера есть трансферный лимит на зимние приобретения, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, руководство "горняков" планировало потратить на трансферы сумму в размере 50 миллионов (евро или долларов – не уточняется). Сумма указана с учетом зарплат новичков.

Напомним, во время этого трансферного окна "оранжево-черные" уже потратили 24,7 миллиона евро – по 12 млн за Марлона Гомеса и Кевина и еще 700 тысяч были заплачены за грузинского защитника Луку Лацабидзе. К слову, в контракте Кевина также прописаны бонусы в размере 3 млн евро, а в соглашении Гомеса – 4 миллиона.

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