Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в очередной раз поддержала Украину и призвала к изоляции страны-оккупанта.

"Судя по действиям России за последние недели, участие ее команд в турнирах УЕФА или ФИФА или выполнение исполнительных функций в международном футболе невозможно.

ФИФА и УЕФА официально исключили Россию и ее клубы из всех соревнований

FIFPro поддерживает всех игроков и футбольные организации во всем мире, которые решили не играть против российских команд в этот трудный момент. Наши профсоюзы в Польше, Швеции и Чехии находятся в прямом контакте с игроками, чья позиция не играть независимо от места проведения остается непреклонной.

Агрессия России и сплоченный ответ демократий всего мира показали, что важна защита человеческого достоинства и верховенства закона. Футбол и спорт, в свою очередь, несут ответственность за реагирование.

Его прежняя политика нейтралитета не выдержала испытание временем, и сегодня должно стать поворотным моментом в том, как спорт взаимодействует с обществом, как он выступает за демократию и права человека. Срочно необходим новый, последовательно применяемый подход, основанный на провозглашенных ценностях спорта.

Наконец, мы призываем к дальнейшей поддержке глобальных усилий по эвакуации невинных людей, оказавшихся в эпицентре этой войны. Сотни тысяч людей, желающих покинуть Украину, остаются, в том числе члены наших профсоюзов, и мы призываем к продолжению и расширению сотрудничества, чтобы помочь их эвакуации", – говорится в заявлении на официальном сайте FIFPro .

Напомним, ФИФА и УЕФА официально исключили российские сборные и клубы из международных соревнований. Также Союз европейских ассоциаций расторг контракт с Газпромом, который был одним из спонсоров Лиги чемпионов.