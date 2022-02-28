"Судячи з дій Росії за останні тижні, участь її команд у турнірах УЄФА чи ФІФА або виконання виконавчих функцій у міжнародному футболі неможлива.

ФІФА та УЄФА офіційно виключили Росію та її клуби з усіх змагань

FIFPro підтримує всіх гравців та футбольні організації у всьому світі, які вирішили не грати проти російських команд у цей важкий момент. Наші профспілки у Польщі, Швеції та Чехії перебувають у прямому контакті з гравцями, чия позиція не грати незалежно від місця проведення залишається непохитною.

Агресія Росії та згуртована відповідь демократій усього світу показали, що важливими є захист людської гідності та верховенства закону. Футбол та спорт, своєю чергою, несуть відповідальність за реагування.

Його колишня політика нейтралітету не витримала випробування часом, і сьогодні має стати поворотним моментом у тому, як спорт взаємодіє із суспільством, як він виступає за демократію та права людини. Терміново необхідний новий, послідовно застосовуваний підхід, що ґрунтується на проголошених цінностях спорту.

Зрештою, ми закликаємо до подальшої підтримки глобальних зусиль з евакуації невинних людей, які опинилися в епіцентрі цієї війни. Сотні тисяч людей, які хочуть залишити Україну, залишаються, у тому числі члени наших профспілок, і ми закликаємо до продовження та розширення співпраці, щоб допомогти їхній евакуації", – йдеться у заяві на офіційному сайті FIFPro.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА офіційно виключили російські збірну та клуби з міжнародних змагань. Також Союз європейських асоціацій розірвав контракт із Газпромом, який був одним зі спонсорів Ліги чемпіонів.

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