Полиция Милана установила виновных в скандальном изгнании болельщиков с трибун во время матча Интер – Сампдория (3:0).

В субботу во время матча Интер – Сампдория (3:0) ультрас-группировка "нерадзурри" узнала о смерти своего лидера Витторио Бойокки, который недавно вышел из тюрьмы, отсидев в общей сложности 26 лет. В связи с этим ультрас покинули стадион в перерыве матча, и заставили покинуть стадион обычных болельщиков, которые расположились на трибуне за воротами.

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Обычные болельщики, которые не захотели уходить со стадиона, подверглись физическому насилию и угрозам убийства.

Во вторник, 1 ноября, полиция объявила, что нашла некоторых представителей ультрас, которые были причастны к изгнанию обычных болельщиков со стадиона. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

Также полиция установила личность человека, который избил болельщика Интера за нежелание покидать стадион Джузеппе Меацца.

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