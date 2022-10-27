Стивен Чжан заявил, что пока он стоит во главе Интера, клуб не будет продан.

Несколько дней назад сайт SportMediaset распространил информацию о том, что президент Интера Стивен Чжан усердно работает над поиском покупателей для "нерадзурри". Согласно источнику, он предоставил двум американским банкам полномочия в поиске потенциального покупателя.

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Сообщалось, что компания Suning надеется завершить продажу Интера до мая 2024 года, когда ей придётся выплатить Oaktree 275 миллионов евро из-за кредита с процентной ставкой в 12%.

Сайт TMW сообщил, что владельцы Интера недовольны этими слухами и пояснил, что переговоры Чжана с банками касаются поиска нового миноритарного акционера.

После матча с Викторией в Лиге чемпионов (4:0) Чжан вышел к журналистам Sky Sport, и заявил: "Клуб был в центре этих спекуляций в течение последних двух лет. Я не общаюсь ни с какими инвесторами, и клуб не продается, пока я являюсь президентом Интера".

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