Италия, Серия А, 12-й тур

Наполі – Сассуоло – 4:0

Голы: Осимхен, 4, 19, 77, Кварацхелия, 36

Удаление: Лорьенте, 84 (Сассуоло, вторая желтая карточка)

Лечче – Ювентус – начало матча в 19:00

Интер – Сампдория – начало матча в 21:45

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В первом матче дня Наполи принимал Сассуолло. Подопечные Лучано Спаллетти шли в турнирной таблице без поражений (при двух ничьих), так что не собирались притормаживать и в дуэли с "черно-зелеными". Уже на четвертой минуте Осимхен открыл счет после подачи головой от Кварацхелии. Вскоре Руй целил в девятку, но кипер среагировал, переведя сферу в каркас ворот. В середине тайма авторы первого гола повторили комбинацию, записав в свой актив голево-ассистный дубль. В конце тайма отличился уже сам автор двух результативных передач – 6 гол в сезоне. Получив заброс во вратарский, он обработал круглого и мощно пробил мимо кипера.

В середине второго тайма Осимхен оформил хет-трик, перекинув сферу через Консилью, и вышел в лидеры бомбардирской гонки Серии А. В конце матча Лорьенте в течение восьми минут заработал две желтые карточки и оставил гостей в меньшинстве, однако на итог это не повлияло. Победа принесла Наполи 32 очка и укрепила их лидерство на вершине турнирной таблицы, Сассуоло с 15 пунктами остался девятым.

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