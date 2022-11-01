Поліція Мілана встановила винних у скандальному вигнанні вболівальників з трибун під час матчу Інтер – Сампдорія (3:0).

У суботу під час матчу Інтер – Сампдорія (3:0) ультрас-угрупування "нерадзуррі" дізналося про смерть свого лідера Вітторіо Бойоккі, який нещодавно вийшов з в'язниці, відсидівши у підсумку 26 років. У зв'язку з цим ультрас залишили стадіон у перерві матчу і змусили залишити стадіон звичайних уболівальників, які розташувалися на трибуні за воротами.

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Звичайні вболівальники, які не захотіли йти зі стадіону, зазнали фізичного насильства та погроз вбивством.

У вівторок, 1 листопада, поліція оголосила, що знайшла деяких представників ультрас, які були причетні до вигнання звичайних уболівальників зі стадіону. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Також поліція встановила особу людини, яка побила вболівальника Інтера за небажання залишати стадіон Джузеппе Меацца.

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