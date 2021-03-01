Сегодня, первого марта, полиция провела обыск в офисе Барселоны, сообщает издание Mundo Deportivo.

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Как информирует источник, полицейские "трясли" резиденцию каталонского клуба с самого утра и внутрь в это время никого не пускали. Подробности не сообщаются, известно лишь, что спецоперация связана с деятельностью "сине-гранатовых" в соцсетях – так называемое дело "Барсагейт".

Напомним, скандал возник, когда были опубликованы документы, отражающие внутреннюю работу и финансовые операции Барселоны. В частности, руководство каталонского клуба стало сотрудничать с маркетинговой компанией l3 Ventures, которая должна была поддерживать Бартомеу и "поливать грязью" некоторых игроков в социальных сетях, среди которых были Лионель Месси и Жерар Пике, которые считались противниками тогдашнего президента "блаугранас". К слову, Хосеп-Мария выплатил компании сумму, которая в шесть раз превышала рыночную стоимость сделки.

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