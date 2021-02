На Рамон Санчес Писхуан встречались команды с лучшей формой среди всех представителей Ла Лиги. Барса не уступала 14 матчей подряд (11 побед и 3 ничьи), тогда как Севилья выдала серию из 6-ти триумфов. Нервионци считались фаворитом нынешнего противостояния. Более того, испанская пресса записала их в число претендентов на титул. Рональд Куман решил удивить Лопетеги необычной для "блаугранас" схеме 3-5-2, и это сработало.

Севилья – Барселона: кадровая революция Кумана и онлайн-трансляция матча

Соперники откровенно перегнули с футбольной разведкой. Стартовая четверть поединка прошла в лучших традициях катеначчо – осторожный футбол, много борьбы и несколько грубых фолов. Жордан проверил на прочность спину Бускетса, а Пике заехал локтем в затылок де Йонгу. Барса организовала что-то похожее на атаку благодаря неточной передачи Месси – активный на первых минутах Дест подхватил сферу на правом краю штрафной, а затем неудачно навесил. Вот и все. Как же вовремя Marca выдала материал о кризисе испанского футбола. Мол, команды отказываются рисковать и играют слишком хрестоматийно, отсюда же – самая низкая результативность в среднем за матч в топ-5 лигах.

В середине первого тайм о себе напомнил Буну. Месси заметил слева свободного Дембеле, который размял голкипера Севильи слабым ударом в дальний угол. Впрочем, на 29-й минуте очередная дуэль француза с марокканцем завершилась неожиданным мячом гостей. "Рохибланкос" потеряли сферу в центральном круге, Месси мгновенно разрезал оборону хозяев хирургической передачей на Усмана, а тот мощно выстрелил под левую штангу – 0:1.

Забитый мяч добавил уверенности каталонцам, которые сразу же провели еще несколько опасных атак. Трехходовку Месси-Дест-Де Йонг прервал лишь своевременный выход Буну. Голландец откровенно перетянул с ударом, за что и поплатился. Дест влупил над перекладиной, проскочив Эскудеро, как на велосипеде. Севилья? Тотальное отсутствие моментов в течении стартовых 45 минут. Лопетеги полностью проиграл Куману тактическую дуэль до перерыва. Суперзаряженный Месси едва не нарвался на удаление – рефери простил аргентинцу срыв атаки после фола на Кунде.



Тройная замена от Лопетеги в перерыве: Сусо, Эн-Несири и Рекик вышли вместо Мунира, Папу Гомеса и Диего Карлоса соответственно. К слову, экс-лидер Аталанты полностью растворился на поле. Гости должны были забивать снова в дебюте второго тайма. Альбе не хватило миллиметров, чтобы замкнуть прострельную передачу от Фрэнки. Наконец это произошло – на 55-й минуте (!) Навас наносит первый удар в направлении ворот тер Штегена. Получилось слабо и неточно.

Барса теряет два супершанса по состоянию на 60-ю минуту. Сначала Дест завершает прекрасную комбинацию ударом в карскас фактически с линии вратарской, а затем Дембеле сделал все, чтобы отличился Месси. Француз исполнил эффектный забег а-ля Бейл-Бартра, убрал Кунде и откатил на Лео, который вколотил по воробьям. Оборона Севильи трещала по швам, а Барсе опять не хватало эффективности на завершающей стадии.

Leo Messi vs Sevilla BEST FINISHER OF ALL TIME ? pic.twitter.com/pnwO9SkeZ7 — Ehap (@Isckandr7) February 27, 2021



Жерар Пике попросил замену на 68-й, вместо него – Рональд Араухо, который немало пропустил из-за травмы. Месси упал в окружении трех соперников, поднялся, покрутился с мячом вокруг собственной оси... и оставил всех позади, а классную передачу на Деста неуклюже прервал Де Йонг. Педри также покидает поле с повреждением – это шанс для юного Илайша Морибы. Севилья активизировалась после замен Кумана, много контролировала мяч, но до конкретики у ворот тер Штегена дело не доходило. Каталонцы легко отбивались.

Лангле должен был снимать все вопросы относительно победителя – выиграл второй этаж и чудом промахнулся. Севилья ответила результативным ударом Эн-Несири в ближний, но мяч справедливо отменили. Марокканец подыграл себе рукой. Лео Месси ставит эффектную точку! 19-й гол аргентинца в чемпионате. Обыгрался с Морибой, прокинул сферу мимо Фернандо и со второй попытки затолкал мяч в сетку – 0:2.

GOAL! Messi makes it 2-0 to Barcelona! pic.twitter.com/7FbnKTAaVo — Goal (@goal) February 27, 2021



В итоге Барса одерживает заслуженную победу и оказывает огромное давление на Атлетико. Каталонцы набрали 53 очка, сократив разрыв почти до минимума, правда "матрасники" (55 баллов) провели на две игры меньше. Реал – третий (52) с игрой в запасе, а Севилья, похоже, выбывает из чемпионской гонки (48).

Барса сохраняет шансы на титул, Куман нашел панацею

Кто бы мог подумать, что после позорного поражения на Рамон Санчес Писхуан в Кубке Короля каталонцы настолько легко обыграют Севилью в чемпионате. Рональд Куман сделал правильные выводы после недавней встречи команд. Нидерландский специалист буквально разгромил прагматического Лопетеги в безупречной шахматной партии. Да, провальную в предыдущих матчах оборону Барсы вылечила давно не революционная схема 3-5-2, однако тактический план Кумана сработал божественно. "Блаугранас" впервые сыграли с трио центрбеков Мингеса-Пике-Лангле, а Дест с Альбой расположились чуть выше.

Самым большим бенефициаром перехода на новую-старую формацию оказался Усман Дембеле, получивший большую свободу действий. Фактически француза освободили от оборонительных обязанностей, позволив полностью сосредоточиться на атаке. Сработало идеально – Усман забил и создал еще несколько голевых моментов, которые запороли партнеры, в частности Месси. И кто теперь вспомнит о Гризманне? Последний остался на скамейке запасных, хотя тот же Брейтвейт получил 15 минут, учитывая компенсированное время.

Барса полностью контролировала игру. Впервые за 10 лет Севилья не нанесла ни одного удара в направлении ворот соперника. Тотальная беспомощность "рохибланкос", которых качественно накрывали высоким прессингом, вылилась в четыре предупреждения за стартовые 45 минут. Не было видно ни решительного Кунде, ни быстрого Диего Карлоса. Бразильца, к слову, сняли еще в перерыве. Он регулярно терял позицию, ошибался при элементарных передачах, проигрывал борьбу. Во втором тайме хозяева немного добавили, но только раз попали в створ, Барса – 5 при 9-ти попытках. Больше всего разочаровал Папу Гомес, который теряется в тактических построениях Лопетеги – очень мало обострений и регулярные проблемы с подстраховкой.

Идеальный матч Барсы едва не перечеркнула давняя болячка – плохая реализация. На старте второго тайма "блаугранас" организовали три убийственные атаки, но завершение было никудышным. Даже Месси не хватило хладнокровия после блестящего прохода Дембеле. А какой мог быть го ... Сразу вспомнился матч с Кадисом, когда подопечные Кумана владели тотальным преимуществом, создали вагон моментов, а затем позволили сопернику сравнять счет. Сегодня повезло больше.

Стоит отметить, что Барселона побеждает в гостях 7 матчей подряд – это четвертый показатель за всю историю. Превзойти достижения Пепа (12 поединков в сезоне 2010/11) будет сложно. Шансы на титул сохраняются, тем более с таким многообещающим футболом. Однако аутсайдеров дома в дальнейшем нужно обыгрывать. Куман, которого многие критикуют, копирует дебютный сезон Кройфа – почти идентичные показатели по очкам и мячами. "Летучий голландец" также был близок к отставке, и в конце концов выиграл множество трофеев...

SEV 0-2 FCB (FT) - En sus primeros 25 partidos de La Liga como entrenador del Barça...



Cruyff: 16 victorias, 54 puntos, 54 goles anotados y 20 concedidos (diferencia +34)



Koeman: 16 victorias, 53 puntos, 55 goles anotados y 22 concedidos (diferencia +33)



Casi idénticos. pic.twitter.com/kU4J8y3o5Z — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 27, 2021

Аргентинец хочет выиграть хоть что-то в этом году, возможно, на прощание. Столь заряженного Лео мы не видели давно. Он находился на божественном уровне против своей любимой жертвы. Только задумайтесь, Месси отличился 38-ю мячами и 18-ю ассистами в 42-х поединках с Севильей. И чем уж они ему так насолили? Если Лео выйдет из похожим настроением на матч полуфинала Кубка Короля, то выездные 0:2 – можно отыгрывать.

5 успешных попыток дриблинга, 3 удара в створ, 90% точности передач, гол+ассист наконец – это все обычные цифры, даже немного ниже, чем обычно. Впрочем внимание нужно обращать прежде всего на оборонительные действия аргентинца. Его часто обвиняют в пассивной игре без мяча, мол все защищаются, а тот ходит пешком, однако Нервион увидел другого Месси – воинственного, по-хорошему наглого, имперского.

He used his hands and still couldn’t stop Messi pic.twitter.com/FzNOW7Ydi3 — ESPN FC (@ESPNFC) February 27, 2021

Лео трижды отбирал мяч на чужой половине поля, очень классно поддерживал первую волну прессинга вместе с Педро и Дембеле, оттягивался назад, чтобы помочь обороне. Фернандо почти все время играл лицом к собственным воротам – аргентинец не позволял развернуться даже ценой желтой. В конце первого тайма Месси рисковал нарваться на второе предупреждение, но рефери Эрнандес Эрнандес не заметил грубого фола в борьбе с Кунде. Экс-арбитр ФИФА, а ныне эксперт марки Андуахар Оливер, поддерживает: "Судья и так переборщил, наказав Лео за фол на Фернандо. Это был игровой эпизод". Пока Месси бьется, борьба за чемпионство будет продолжаться до последнего тура.