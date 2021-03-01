Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола смирился с уходом из команды талантливого испанского защитника.

"Эрик Гарсия мне как сын. В прошлом сезоне после коронавируса он был нашим лучшим центральным защитником.

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Но он собирается играть за Барселону. Гарсия – не среднестатистический игрок, это топ-футболист", – цитирует Гвардиолу издание Goal.

По информации СМИ, испанский защитник перейдет к "блаугранас" летом в качестве свободного агента, а контракт будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, в текущем сезоне Гарсия провел в футболке Манчестер Сити 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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