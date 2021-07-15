Английская полиция объявила о задержании четырех человек за расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии.

"Полиция ведет расследование преступлений. Специальная группа следователей работает над большим количеством сообщений со всей страны. Четыре человека арестованы местной полицией.

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Наша сборная была настоящим образцом для подражания во время турнира, вела себя профессионально и с достоинством. Неприятно, что есть люди, которые считают приемлемым так противно их оскорблять", – цитирует констебля полиции Великобритании Марка Робертса Sky Sports.

К слову, 13 июля стало известно о задержании 50-летнего мужчины, который подозревается в том, что писал расистские оскорбления в адрес Рашфорда в Twitter. После допроса подозреваемый был отпущен пока домой. Напомним, в финале против Италии в серии пенальти не смогли реализовать свои удары Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

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