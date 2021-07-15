"Поліція веде розслідування злочинів. Спеціальна група слідчих працює над великою кількістю повідомлень з усієї країни. Чотири людини заарештовані місцевою поліцією.

"Я можу забивати пенальті навіть уві сні, то чому схибив саме зараз?": Рашфорд відреагував на свій провал у фіналі Євро

Наша збірна була справжнім зразком для наслідування під час турніру, поводилася професійно і з гідністю. Неприємно, що є люди, які вважають прийнятним так огидно їх ображати", – цитує констебля поліції Великобританії Марка Робертса Sky Sports.

До слова, 13 липня стало відомо про затримання 50-річного чоловіка, який підозрюється в тому, що писав расистські образи на адресу Рашфорда в Twitter. Після допиту підозрюваний був відпущений поки додому. Нагадаємо, у фіналі проти Італії в серії пенальті не змогли реалізувати свої удари Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака.

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