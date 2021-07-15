Поліція арештувала чотирьох осіб, які ображали футболістів після фіналу Євро-2020
Англійська поліція оголосила про затримання чотирьох осіб за расистські образи на адресу гравців збірної Англії .
"Поліція веде розслідування злочинів. Спеціальна група слідчих працює над великою кількістю повідомлень з усієї країни. Чотири людини заарештовані місцевою поліцією.
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Наша збірна була справжнім зразком для наслідування під час турніру, поводилася професійно і з гідністю. Неприємно, що є люди, які вважають прийнятним так огидно їх ображати", – цитує констебля поліції Великобританії Марка Робертса Sky Sports.
До слова, 13 липня стало відомо про затримання 50-річного чоловіка, який підозрюється в тому, що писав расистські образи на адресу Рашфорда в Twitter. Після допиту підозрюваний був відпущений поки додому. Нагадаємо, у фіналі проти Італії в серії пенальті не змогли реалізувати свої удари Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака.
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