Один из лидеров чемпионата приехал в гости к одному из аутсайдеров. До старта сезона даже вообразить никто не мог, что будет именно так, а не наоборот. И еще учтите, что Полесье играет в элите свой первый сезон в истории. Впрочем, Юрий Калитвинцев доказывает, что как можно лучше подготовил команду к игре в УПЛ.

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Заря же пострадала из-за потери тренера, да еще и руководство не угадало с преемником для Партика ван Леувена. Только с приходом Валерия Кривенцова команда начала демонстрировать признаки выздоровления, выиграв три последних матча во всех турнирах. Сегодня начало также обещало многое. Кирюханцев классно забросил на Герреро – тот неплохо пробивал, но Бойко сумел парировать в каркас ворот. На табло светилась 9 минута.

Полесье намек понятно, мгновенно перехватив инициативу. Макуана получал слишком много пространства на своем фланге. Если с первым ударом конголезца Турбаевский справился, то через несколько минут Бени уже радовался забитому мячу. Сразу два защитника проспали рывок форварда житомирян.

Заря нашла слабое место у соперника и принялась туда давить. Горбач и Герреро издевались над Лукасом Тейлором, как могли. Неудивительно, что Калитвинцев заменил бразильца сразу после перерыва. Вообще идеальным начало второго тайма мог сделать Ариэльсон, но пробил в перекладину. За луганчан в таком же стиле ответил Снирницын. Следом очередной момент имел Макуана, который в этот раз не смог прицельно пробить. Лучший шанс спасти луганчан от поражения имел Данченко, который неточно пробил из пределов штрафной.

Благодаря этой победе Полесье закрепилось на втором месте турнирной таблицы УПЛ, не позволив Кривбассу уйти в отрыв. Заря остается в зоне переходных матчей, но имеет еще один матч в запасе.

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