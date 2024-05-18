Главный тренер Карпат Мирон Маркевич поделился ожиданиями от противостояния между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в супертяжелом весе за титул абсолютного чемпиона мира в XXI веке.

"После футбола одним из моих самых любимых видов спорта является бокс. И большая заслуга в этом Александра Усика, который запомнился выдающимися успехами на любительском ринге, а в последние годы – среди профессионалов. Я стараюсь не пропускать телетрансляции боев с участием украинца.

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Что в нем импонирует? То, что Усик слов на ветер не бросает. И речь идет не только о боксе. Ведь мало кто верил, что состоится его дебют в футбольном Полесье, а Александр доказал, что он чужого места не занимал. Его не пугали значительно габаритные соперники в ринге, он просто очень много работал над тем, чтобы нивелировать их козыри благодаря подвижности, умению менять ритм и характер поединка.

Потому что всегда был заточен на максимальный результат, четко выполнял указания наставников, терпел в трудные моменты. Справедливости ради следует сказать, что таких эпизодов в блестящей карьере Усика было мало. Потому что Александр всегда старался быть хозяином на ринге. Благодаря отточенной технике, скорости рук и ног был эффективным, как на дистанции, так и в ближнем бою. Но на профиринге таких мощных визави, как Фьюри, у Усика еще не было. Однако я думаю, что украинец победит и станет абсолютным чемпионом. Лучшим среди лучших", – сказал Маркевич в комментарии в комментарии Sport.ua.

Напомним, поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится в ночь на 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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