Один із лідерів чемпіонату приїхав у гості до одного з аутсайдерів. До старту сезону навіть уявити ніхто не міг, що буде саме так, а не навпаки. І ще врахуйте, що Полісся грає в еліті свій перший сезон в історії. Втім, Юрій Калітвінцев доводить, що якнайкраще підготував команду до гри в УПЛ.

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Зоря ж постраждала через втрату тренеру та ще й керівництво не вгадало з наступником для Партіка ван Леувена. Лише з приходом Валерія Кривенцова команда почала демонструвати ознаки одужання, вигравши три останні матчі в усіх турнірах. Сьогодні початок також обіцяв багато. Кирюханцев класно закинув на Герреро – той дуже непогано пробивав, але Бойко зумів парирувати в каркас воріт. На табло світилася 9-та хвилина.

Полісся натяк зрозуміло, миттєво перехопивши ініціативу. Макуана отримував надто багато простору на своєму фланзі. Якщо з першим ударом конголезця Турбаєвський впорався, то через кілька хвилин Бені вже радів забитому м'ячу. Відразу два захисники проспали ривок форварда житомирян.

Зоря знайшла слабке місце в суперника й почала туди тиснути. Горбач та Герреро знущалися з Лукаса Тейлора, як могли. Не дивно, що Калітвінцев замінив бразильця відразу по перерві. Взагалі ідеальним початок другого тайму міг зробити Аріельсон, але пробив у поперечину. За луганців у такому ж стилі відповів Снірніцин. Слідом черговий момент мав Макуана, який цього разу не зміг прицільно пробити. Найкращий шанс врятувати луганців від поразки мав Данченко, який неточно пробив із меж штрафного майданчика.

Завдяки цій перемозі Полісся закріпилося на другому місці турнірної таблиці УПЛ, не дозволивши Кривбасу піти у відрив. Зоря залишається у зоні перехідних матчів, але має ще один матч у запасі.

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