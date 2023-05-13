Полесье стало лучшим клубом Европы по интересному показателю – лидер Первой лиги обошел даже англичан
Житомиряне оказались лучшими в своей весовой категории (среди команд второго по силе дивизиона).
Полесье возглавило рейтинг команд вторых дивизионов в топ-20 европейских лиг по среднему количеству очков за матч, сообщает The Sweeper.
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Подопечные Юрия Калитвинцева за поединок набирают 2,6 пункта, что стало лучшим показателем среди всех коллективов континента (соответствующего дивизиона).
Интересно, что представитель сильнейшей лиги мира – английский Бернли, который уже оформил путевку в АПЛ, – находится лишь на шестой строчке.
Топ-8 команда вторых дивизионов по среднему количеству очков за матч:
1. Полесье (Украина) – 2,6;
2. Пансерраикос (Греция) – 2,55;
3. Кифисия (Греция) – 2,55;
4. Морейренсе (Португалия) – 2,26;
5. Самсунспор (Турция) – 2,21;
6. Бернли (Англия) – 2,2;
7. Хераклес (Нидерланды) – 2,19;
8. Ранхейм (Норвегия) – 2,17.
Напомним, Полесье лидирует в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги. Уже в воскресенье, 14 мая, житомиряне могут гарантировать себе повышение в классе, если одержат победу в домашнем матче над Кремнем.
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