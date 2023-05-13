Житомиряне оказались лучшими в своей весовой категории (среди команд второго по силе дивизиона).

Полесье возглавило рейтинг команд вторых дивизионов в топ-20 европейских лиг по среднему количеству очков за матч, сообщает The Sweeper.

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Подопечные Юрия Калитвинцева за поединок набирают 2,6 пункта, что стало лучшим показателем среди всех коллективов континента (соответствующего дивизиона).

Интересно, что представитель сильнейшей лиги мира – английский Бернли, который уже оформил путевку в АПЛ, – находится лишь на шестой строчке.

Топ-8 команда вторых дивизионов по среднему количеству очков за матч:

1. Полесье (Украина) – 2,6;

2. Пансерраикос (Греция) – 2,55;

3. Кифисия (Греция) – 2,55;

4. Морейренсе (Португалия) – 2,26;

5. Самсунспор (Турция) – 2,21;

6. Бернли (Англия) – 2,2;

7. Хераклес (Нидерланды) – 2,19;

8. Ранхейм (Норвегия) – 2,17.

Напомним, Полесье лидирует в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги. Уже в воскресенье, 14 мая, житомиряне могут гарантировать себе повышение в классе, если одержат победу в домашнем матче над Кремнем.

Полесье одержало вторую победу подряд и вернулось на вершину – через неделю житомиряне могут выйти в УПЛ