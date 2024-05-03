"Итогом не доволен. Диктовали условия, особенно во втором тайме, но голевые моменты давались тяжело. Ради справедливости следует сказать, что хотя стадион в Сумах – хороший, однако поле твердое, бугорчатое. На таком поле мяч сложно остановить, а комбинировать – и подавно.

Карпаты после выхода в УПЛ не смогли переиграть середняка Первой лиги

По самоотдаче подопечных – претензий нет, а вот уровень мастерства вызывает вопросы. Для выступления в УПЛ нужно серьезное усиление. Вот почему кадровые изменения в Карпатах будут значительные. Разочарован я и теми футболистами, выступающими на правах аренды. Особенно Ариэльсоном", – заявил Маркевич в комментарии Sport.ua.

Заметим, что Карпаты гарантировали себе выход в УПЛ, а ничья с Викторией никак не повлияет на путевку. Сейчас на правах аренды в составе "зелено-белых" выступают Михаил Хромей, Эдуард Козик, Андрей Булеза, Александр Мизюк и Ариэльсон.

Карпати повертаються: в УПЛ їх чекає пристрасне дербі з Рухом, революція складу і... ймовірне розчарування