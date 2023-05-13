Полісся стало найкращим клубом Європи за цікавим показником – лідер Першої ліги обійшов навіть англійців
Житомиряни виявились найкращими у своїй ваговій категорії (серед команд другого за силою дивізіону).
Полісся очолило рейтинг команд других дивізіонів у топ-20 європейських ліг за середньою кількістю очок за матч, повідомляє The Sweeper.
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Підопічні Юрія Калітвінцева за поєдинок набирають 2,6 пункта, що стало найкращим показником серед усіх колективів континенту (відповідного дивізіону).
Цікаво, що представник найсильнішої ліги світу – англійський Бернлі, який вже оформив путівку в АПЛ, – перебуває лише на шостій сходинці.
Топ-8 команда других дивізіонів за середньою кількістю очок за матч:
1. Полісся (Україна) – 2,6;
2. Пансерраїкос (Греція) – 2,55;
3. Кіфісія (Греція) – 2,55;
4. Морейренсе (Португалія) – 2,26;
5. Самсунспор (Туреччина) – 2,21;
6. Бернлі (Англія) – 2,2;
7. Хераклес (Нідерланди) – 2,19;
8. Ранхейм (Норвегія) – 2,17.
Нагадаємо, Полісся лідирує у турнірній таблиці Чемпіонської групи Першої ліги. Вже у неділю, 14 травня, житомиряни можуть гарантувати собі підвищення у класі, якщо здобудуть перемогу у домашньому матчі над Кременем.
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