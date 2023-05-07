"Всегда основой развития футбола был принцип равных возможностей для каждого участника соревнований. Только финальный результат матча является показателем успеха или неудачи каждого клуба. Кроме того, регламентами установлено, что задачей соревнований является определение победителей, призеров и распределение мест команд в турнирных таблицах по итогам соревнований. Подчеркиваем, что именно "по итогам соревнований".

Боссы Карпат, Полесья, Оболони и ЛНЗ встретились с Павелко – хотят себе VAR на каждом матче

Сейчас проходит вторая часть чемпионата Первой лиги, состоящий из 8 туров среди 8 команд. По состоянию на сейчас еще должны состояться 4 тура, то есть 16 игр и любые действия, направленные на дискриминацию команд и клубов, на предварительное решение результатов соревнований и, что гораздо хуже, всяческое содействие на достижение желаемых определенными должностными лицами результатов – превращают профессиональный футбол в "подковерный и кулуарный" процесс, нарушают права всех участников соревнований.

Исходя из этих базовых основ равенства и состязательности МФК Металлург считает действия УАФ и ее руководителя Андрея Павелко по определению клубов Полесье, Оболонь, Карпаты и ЛНЗ окончательными кандидатами на переход в УПЛ, проведение с ними официальных встреч по этому вопросу и размещения об этом постов в общедоступных сетях противоречащими регламентам УАФ и ПФЛ, нарушающими права других 4 команд лиги.

Именно поэтому, МФК Металлург призывает всех должностных лиц УАФ, ПФЛ и УПЛ, а также других клубов Украины и игроков придерживаться регламентов УАФ и ПФЛ, оставаться верными духу игры. А результаты соревнования должны быть определены только после завершения всех 8 туров", – говорится в обращении МФК Металлург на Facebook.

Карпаты в большинстве победили Оболонь в битве за лидерство в Первой лиге – победу принес гол со штрафного на 90+10