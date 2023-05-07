Первая лига. Чемпионская группа, 5 тур

Металлург – Полесье – 0:1

Гол: Янаков, 63

Подопечные Юрия Калитвинцева позволили Оболони побыть на первом месте только сутки. Выезд в Металлург не был простым, но Янаков помог Полесью добавить в свой актив три очка и вернуться на вершину турнирной таблицы.

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Кстати, ровно через неделю, 14 мая, житомиряне могут досрочно выйти в УПЛ. Для этого нужно только обыграть Кремень – одного из аутсайдеров чемпионской группы. Если это произойдет, Полесье уже не опустится ниже второго места, а две лучшие команды Первой лиги получат прямые путевки в элиту.