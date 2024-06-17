Второй заход Серихо Рамоса в Севилью оказался не слишком длительным.

Андалуский клуб официально сообщил, что 38-летний защитник решил не продлевать контракт и получит статус свободного агента.

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Прошлым летом Рамос покинул ПСЖ и вернулся в родную Севилью. В сезоне ветеран провел 37 матчей, демонстрируя фирменную результативность (7 голов и один ассист). Теперь звездный центрбек может свободно искать новый клуб.

Всего в футболке Севильи Рамос отыграл 87 матчей, забил 10 голов. Завтра (18 июня) состоится его прощальная пресс-конференция.

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