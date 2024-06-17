"Поздравьте нашего главного тренера (вчера у Эдварда Йорданеску был день рождения – прим.). Не только ребята, потому что сегодня речь идет не только о команде, а обо всех болельщиках, которые будут там. Речь идет обо всех болельщиках со всей страны, со всей Европы. Матч с Украиной будет очень сложный. Первый матч всегда чрезвычайно важен. Важно не проиграть. Это самое главное

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Мысли о войне, безусловно, будут большой мотивацией для украинцев. Как для тех, кто играет за границей, кто уехал в сложных условиях, думая о том, что оставляет на родине, так и для футболистов, которые играют в украинском чемпионате, потому что они хотели бы получить контракты за рубежом.

Поверьте, нелегко работать в лиге, матчи которой прерываются, без зрителей, с поездками только автобусами, со всеми страхами, опасениями. И, прежде всего, нелегко играть в футбол, зная, что где-то там гибнут люди, твои земляки", – цитирует Луческу as.ro.

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