Полесье на официальном сайте сообщило о досрочном завершении контракта с Василием Кравцом.

Полесье официально объявило об уходе экс-игрока Динамо

Бывший защитник сборной Украины (получал вызов в заявку, но так и не дебютировал за главную команду страны) присоединился к житомирянам лишь в марте этого года, перебравшись из СК Днепр-1. Интересно, что к днепрянам Кравец перешел в июле прошлого года.

В общем, в составе Полесья Василий провел 7 матчей (6 – в УПЛ, еще 1 в Кубке Украины), но результативными действиями не отличался.

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