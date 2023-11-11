Чемпионат Украины 2023/24, 14-й тур

Полесье – Металлист 1925 – 2:1

Голы: Шастал, 64, Грицук, 83, (пен.) – Юсов, 14

Александрия – Верес – 1:0

Гол: Альвина Беззера, 82

Нереализованный пенальти: Джевани, 21 (Александрия)

Поединок между Полесьем и Металлистом 1925 должен был начаться в 15:00, однако из-за воздушной тревоги на территории Украины игра началась позже на час. Лидер УПЛ пропустил на 14-й минуте, а гол получился курьезным после вбрасывания аута Шабанов неудобно отдал на Бойко, который ошибся в передаче. Ближе всего к мячу оказался Юсов, который с линии штрафной пробил точно в дальний угол.

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До конца первого тайма голов не было, а Металлист 1925 еще и потерял Вачиберадзе. Полесье прижало соперника к воротам и отыгралось на 64 минуте. Макуана навесил в штрафную, а Шастал опередил вратаря и головой переправил мяч в ворота. А в конце игры Шастал заработал довольно спорный пенальти – Ткачук подтолкнул нападающего в борьбе за мяч в штрафной, за что арбитр и назначил 11-метровый. Грицук уверенно реализовал приговор арбитра.

А Александрия и Верес не смогли выявить сильнейшего, продлив серии без побед для обеих команд. На 21 минуте подопечные Ротаня добыли право на пенальти за фол против Шулянского, но Джевани не смог пробить Когута. Ужасные погодные условия тоже помешали командам – поле немного напоминало площадку для водного поло из-за обильного дождя. Впрочем, Александрия вырвала победу под конец поединка – миниатюрный Альвина головой замкнул навес Шулянского. Этот гол стал решающим во встрече.

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