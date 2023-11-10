Колос в последних десяти матчах одержал одну победу. В результате ковалевцы не только отстали на четыре очка от зоны еврокубков, но и рисковали опуститься аж на десятую строчку. Минай же вообще не выиграл ни разу, оставаясь на дне таблицы – при таких условиях ничья никого не устраивала.

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Букмекеры были уверены не только в триумфе хозяев, но и в минимальном количестве голов. Ожидалось, что закарпатцы все же дадут бой – впрочем, Колос задушил "лис" с угловых. Уже на 18-й минуте счет открыл Милько, который прибежал на дальнюю штангу и замкнул подачу. На 35-й же преимущество хозяев удвоил Бурда, который пробил головой с навеса Богданова. 2:0!

На перерыв команды отправились именно при этих цифрах на табло. Владимир Шаран попытался спасти ситуацию, прибегнув к тройной замене в раздевалке – впрочем, уже через три минуты после возобновления игры Минай остался в меньшинстве. Мельник потерял мяч под давлением Болбата и запутал ему ноги, чтобы не дать выйти один на один с голкипером. Арбитр показал вторую желтую карточку, а защитник не спорил.

После этого болельщики увидели несколько моментов. Минай мог отыграться на 60-й минуте усилиями Твердохлиба, которому удалось замкнуть навес со штрафного, однако Фесюн вытащил мяч из девятки. Колос на 63-й ответил выходом один на один в исполнении Болбата – Бандура выиграл дуэль. В эндшпиле встречи гости упустили еще две возможности (Фесюн снова выполнил классный сейв).

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу ковалевцев со счетом 2:0. Подопечные Ярослава Вишняка набрали 20 очков, поднявшись на шестую позицию в турнирной таблице. Команда Владимира Шарана остается на дне с 6 зачетными баллами в активе.

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