Чемпіонат України 2023/24, 14-й тур

Полісся – Металіст 1925 – 2:1

Голи: Шастал, 64, Грицук, 83, (пен.) – Юсов, 14

Олександрія – Верес – 1:0

Гол: Альвіна Беззера, 82

Нереалізований пенальті: Джевані, 21 (Олександрія)

Поєдинок між Поліссям та Металістом 1925 мав розпочатись о 15:00, однак через повітряну тривогу на території України гра почалась пізніше на годину. Лідер УПЛ пропустив на 14-й хвилині, а гол вийшов курйозним після вкидання ауту Шабанов незручно віддав на Бойка, який помилився у передачі. Найближче до м'яча опинився Юсов, який з лінії штрафного пробив точно у дальній кут.

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До кінця першого тайму голів не було, а Металіст 1925 ще й втратив Вачіберадзе. Полісся притиснуло суперника до воріт та відігралось на 64 хвилині. Макуана навісив до штрафного, а Шастал випередив воротаря та головою переправив м'яч у ворота. А наприкінці гри Шастал заробив досить суперечливий пенальті – Ткачук підштовхнув нападника у боротьбі за м'яч в штрафному, за що арбітр і призначив 11-метровий. Грицук впевнено реалізував вирок арбітра.

Олександрія та Верес намагалися перервати серії без перемог. На 21 хвилині підопічні Ротаня здобули право на пенальті за фол проти Шулянського, але Джевані не зміг пробити Когута. Жахливі погодні умови теж завадили командам – поле трохи нагадувало майданчик для водного поло через рясний дощ. Втім, Олександрія вирвала перемогу під кінець поєдинку – мініатюрний Альвіна головою замкнув навіс Шулянського. Цей гол став вирішальним у зустрічі.

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