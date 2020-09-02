"Лобов выступал последние 4 сезона за Авангард. Мы его брали в команду на правах аренды, поэтому он не наш игрок. Сейчас он игрок Колоса. Когда мы его брали, об этой истории не знали, потому что мы изучаем историю каждого игрока из открытых источников.

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Если открыть Википедию и другие русскоязычные сайты – этой информации не было. С 2014 по 2017 годы были пробелы. Поскольку он молодой человек, ему всего 23 года, мы этого не уделили должного внимания. От фанатов мы узнали, что на российских сайтах и порталах Луганщины указано, что этот футболист играл в 2014-2016-х под эгидой так называемой "ЛНР". Для нас эта информация была как снег на голову. К нам никто не обращался с фанатов, чтобы выяснить эту ситуацию.

Фактически, вся эта ситуация была сначала опубликована на странице в фейсбуке. На это отреагировали СМИ. Мы в тот день проводили матч Кубка в Макарове, нам, мягко говоря, было не до этого. Кроме того, Лобов фактически с пятницы (28 августа – прим.) находился первый день на работе, поэтому он не был заявлен на матч. Он поехал как человек из команды, но не был в заявке. Поэтому всю историю перенесли для дальнейшего выяснения.

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Как я объяснял фанатам, любой человек, даже которую ведут на казнь, имеет право на последнее слово. Поскольку он человек, которого обвинили в вещах, которые были еще недоказаны, мы предложили его послушать.

Мы с тренером спросили, готов ли он объяснить, что и как происходило, где он играл. Он согласился. Поэтому подходили и к матчу, и после. Пытался и он объяснить, и позиция тренерского штаба, руководства. Позицию не приняли. Она была однозначной – он здесь не должен играть. Сегодня ситуация иная. Вчера он приехал на сбор и решил не продолжать карьеру у нас. Он теперь не игрок нашей команды", – рассказал Згурский в комментарии телеканалу СК1.

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