В Житомире назревает скандал вокруг приезда полузащитника с сомнительной репутацией.

Хавбек Алексей Лобов стал игроком житомирского Полесья, сообщает официальный сайт клуба.

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Громким это переход стал из-за прошлого 23-летнего футболиста. По информации ультрас Полесья, полузащитник до 2017 года выступал в чемпионате так называемой "ЛНР", где успел сменить 4 клуба – Горняк Ровеньки, Шахтер Красный Луч, ЦСКА НМ Перевальский и Далевец Луганск. Последним клубом Алексея был краматорский Авангард.

Как заявляют активные фаны Полесья: "Такой футболист – плевок в лицо житомирянам".

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