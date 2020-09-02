"Лобов виступав останні 4 сезони за Авангард. Ми його брали в команду на правах оренди, тому він не наш гравець. Зараз він гравець Колоса. Коли ми його брали, про цю історію не знали, тому що ми вивчаємо історію кожного гравця з відкритих джерел.

"Це плювок в обличчя" – Полісся підписало скандального гравця, який виступав у чемпіонаті "ЛНР"

Якщо відкрити Вікіпедію та інші україномовні сайти – цієї інформації не було. З 2014 по 2017 роки були прогалини. Оскільки він молода людина, йому всього 23 роки, ми цього не приділили належної уваги. Від фанатів ми дізналися, що на російських сайтах і порталах Луганщини зазначено, що цей футболіст грав у 2014-2016-х під егідою так званої "ЛНР". Для нас ця інформація була як сніг на голову. До нас ніхто не звертався з фанатів, щоб з'ясувати цю ситуацію.

Фактично вся ця ситуація була спочатку опублікована на сторінці в фейсбуці. На це відреагували ЗМІ. Ми в той день проводили матч Кубка в Макарові, нам, м'яко кажучи, було не до цього. Крім того, Лобов фактично з п'ятниці (28 серпня – прим.) перебував перший день на роботі, тому він не був заявлений на матч. Він поїхав як людина з команди, але не був в заявці. Тому всю історію перенесли для подальшого з'ясування.

Федецький: Ракицький – класний пацан, при зустрічі подам йому руку

Як я пояснював фанатам, будь-яка людина, навіть яку ведуть на страту, має право на останнє слово. Оскільки він людина, якого звинуватили в речах, які були ще недоведені, ми запропонували його послухати.

Ми з тренером запитали, чи готовий він пояснити, що і як відбувалося, де він грав. Він погодився. Тому підходили і до матчу, і після. Намагався і він пояснити, і позиція тренерського штабу, керівництва. Позицію не прийняли. Вона була однозначною – він тут не повинен грати. Сьогодні ситуація інша. Вчора він приїхав на збір і вирішив не продовжувати кар'єру у нас. Він тепер не гравець нашої команди", – розповів Згурський у коментарі телеканалу СК1.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти